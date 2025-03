Wurf des Jahres: Chicagos Giddey versenkt Lakers

Die Chicago Bulls haben am Donnerstag (Ortszeit) die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketballliga NBA in einem dramatischen Finish besiegt. Der Australier Josh Giddey versenkte mit auslaufender Uhr einen Wurf von jenseits der Mittellinie und sorgte damit für ein 119:117 der Bulls gegen LeBron James, Luka Doncic und Co.