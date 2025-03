„Ausläufer der jüngsten Krise deutlich spürbar“

Bei der Energiesparmesse in Wels stellte man eine neue Hochvoltbatterie vor, zuletzt tüftelte man mit Smart-Home-Spezialist Loxone an einer verbesserten digitalen Schnittstelle – nach der Krise in der Solarsparte, die im Vorjahr zur Trennung von rund 1000 Mitarbeitern führte, ist Fronius darum bemüht, den Fokus auf das Positive zu richten. Mit Innovationen will das Familienunternehmen mit Sitz in Pettenbach zeigen, dass man nichts von seiner Stärke eingebüßt hat.