Wieder Disqualifikationen wegen Skiflug-Anzügen

Tschofenig Zehnter, Hörl auf Rang 15

Weltcup-Leader Daniel Tschofenig geht auf der Flugschanze von Planica mit einem komfortablen Vorsprung von 114 Punkten auf Jan Hörl in die zwei letzten Einzelbewerbe der Skisprung-Saison. Der besonders um den Jahreswechsel und bis Anfang Februar überragende Tschofenig schwächelt seit der WM zwar etwas, aber auch Hörl gelangen seither nur wenige Big Points. Beide schafften am Donnerstag in der windbedingt fast zwei Stunden langen Qualifikation locker den Sprung in die Top 40.