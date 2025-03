Genuss für die Augen und Ohren steht am Programm

Das Wochenende wartet wieder mit einigen Highlights auf. Wer sich musikalisch unterhalten lassen möchte, hat die Qual der Wahl. Während in Wels der Blonde Engel für gute Stimmung sorgt, kann man in Linz der Band The Insta Mentals sowie dem Bruckner Orchester lauschen. Für Kabarett-Fans warten Auftritte von Christoph Fritz und Herbert Steinböck. Traditionell wird es in Gmunden beim Liebstattsonntag!