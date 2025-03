Schuppentiere ziehen in den Tiergarten Schönbrunn

Einsichten in Schlafhöhlen

Schuppentiere sind überwiegend nachtaktiv. Besucherinnen und Besucher könnten sie dennoch dank einer speziellen, dem Regenwald nachempfundenen Lichtsteuerung erleben. Auch werde es Einsichten in die Schlafhöhlen geben. Zuletzt wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Taipei Zoo unterzeichnet und die Schuppentierhaltungen in den Zoos Prag und Leipzig besucht. Für die Pflege des Chinesischen Schuppentiers sei bereits ein Tierpfleger im Taipei Zoo in China geschult worden.