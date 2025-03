„Eine Weltpremiere“: Schweineleber transplantiert

„Leber sehr komplexes Organ“

„Es ist eine Weltpremiere und ein großer Schritt für die Transplantationsmedizin“, kommentierte der Chirurg Bruno Reichart, der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München an Xenotransplantation forscht und nicht an dem Eingriff beteiligt war. „Die Leber ist ein sehr kompliziertes Organ. Die von der Leber produzierten Eiweiße sind sehr spezifisch für Menschen.“