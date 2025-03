So sichert sich Hartberg seine Bundesliga-Zukunft

Markus Gaugl sitzt in der Profertil-Arena und schaut auf das Spielfeld. Im Stadion kennt er jeden Zentimeter. „Unser Büro war hier schon in den letzten Jahren immer mit Umbauten beauftragt“, so der Architekt der Firma „Plankreis Hartberg“, die zuletzt 2018 in zwei Monaten sämtliche Änderungen, die Kriterien für den Bundesliga-Aufstieg des Klubs waren, samt mobilen Tribünen, Rasenheizung, neuem Spielfeld umsetzte. „2019 ist noch der VIP-Klub dazugekommen, seither ist aber nicht mehr viel passiert.“