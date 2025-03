Wirtschaftsstandort trotzt der Konjunkturflaute

Land als starker Partner der heimischen Wirtschaft

Das Land will sich weiterhin als starker Partner der Wirtschaft präsentieren. Im Jahr 2024 wurden rund 24,1 Millionen Euro an Förderungen in Form von Zuschüssen, Haftungen und Beteiligungen gewährt, was ein Gesamtinvestitionsvolumen von 177,5 Millionen Euro auslöste. „An diesem Zugang wird sich auch in den kommenden fünf Jahren nichts ändern“, bekräftigt Schneemann.