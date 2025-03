Warum das Rebenland Rallye-Hotspot bleibt

Am Freitag geht die Rallye-Staatsmeisterschaft in ihre zweite Runde. Wenn die Teilnehmer um 13.30 Uhr vom Hauptplatz in Leutschach und im Spalier der südsteirischen Fans in die 12. Ausgabe der Rebenland-Rallye geschickt werden, gilt die Aufmerksamkeit den 144 Piloten bzw. Beifahrern. Besonderes Fan-Interesse schlägt den Local Heroes entgegen.