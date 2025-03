Nach Debakel! „Kein Stein bleibt auf dem anderen“

Schumacher lässt Ausreden nicht gelten

Die Ingenieure des Rennstalls hatten nach dem Rennen noch erklärt, dass Leclercs Auto aufgrund der Umstellung der Stoppstrategie und des höheren Verschleißes der Reifen untergewichtig gewesen sei. Doch Schumacher will diese Ausrede nicht gelten lassen – ebenso, wie die zu Beginn weggebrochene Frontflügel-Endplatte des Monegassen: „Es ist nicht so, dass das zwei Kilo sein sollten. Die sollte man als Sicherheit schon einrechnen“, so der 49-Jährige.