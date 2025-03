Entwarnung nach Bombendrohung in Feldkirch

Nichts gefunden

Bis Entwarnung gegeben werden konnte, dauerte es allerdings bis in die Nachmittagsstunden, erst dann hatten die Experten den gesamten Gebäudekomplex durchsucht und waren sich sicher, dass sich weder eine Bombe noch andere verdächtige Gegenstände in diesem befinden würden. Bewohner und Mitarbeiter des Bezirksgerichts konnten anschließend in die Wohnungen und Büros zurück.