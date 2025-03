Pole-Position für Manfred Böhmwalder in Götzis

Gute Ausgangsposition

Böhmwalder reichten seine 43,2 Prozent am Ende nicht, um die Wahl im ersten Durchgang zu gewinnen. Die Chancen, sich das Amt im zweiten Durchgang zu sichern, stehen aber recht gut. Denn auch wenn Längle nun unter dem Namen „Bürger-Bewegung Götzis“ antritt, dürfte die Mehrheit der grünen, roten und pinken Wähler eher zu Böhmwalder tendieren als zum ehemaligen Freiheitlichen. Was die Themen in der Gemeinde angeht – Längle kritisierte unlängst im „ORF“-Gespräch den umstrittenen Kiesdeal – wusste sich Böhmwalder bisher gut zu wehren. Beim Kiesdeal hätte die Gefahr bestanden, am Ende mit leeren Händen dazustehen, deshalb habe man sich so geeinigt, argumentierte der Schwarze.