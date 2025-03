Einbrüche in drei Gemeindeämter

Gleich drei Gemeindeämter im Bezirk Oberwart waren in der Nacht auf Samstag Ziel von Dieben. In Grafenschachen verschafften sich die unbekannten Täter durch ein Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und somit in alle Amtsräume. In Riedlingsdorf drangen sie durch eine Verbindungstüre vom Kultursaal ins Gemeindeamt ein und in Wiesfleck über den Haupteingang. Die Vorgehensweise der Täter war ähnlich.