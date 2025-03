Amerikas „schönste Verhaftete“ wieder verhaftet

Mit Party-Make-up am Polizeifoto

Die 20-Jährige wurde am 8. März von einem Streifenwagen gleich zweifach wegen Geschwindigkeitsüberschreitung – sie war 135 km/h in einer 90 km/h-Zone gefahren – auf einer Landstraße gestoppt. Beim ersten Mal stellte der Cop nur einen Strafzettel aus, beim zweiten Mal nahm er die Raserin fest. Da sie auf dem Weg zu einer Party voll aufgestylt war, sorgte ihr Foto auf Social Media für eine Sensation.