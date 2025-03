Studentin verhaftet, jetzt weltweit umschwärmt!

In Handschellen in Knast verfrachtet

Worauf sie ein zweites Mal vom selben Cop überholt und gestoppt wurde. Diesmal war der Beamte weniger nett. Er legte der Beauty Handschellen an, verfrachtete sie in seinen Streifenwagen und fuhr sie zur Wache. Dort wurde sie offiziell verhaftet und fotografiert. Dass sie auf dem Polizeifoto so perfekt aussieht und bezaubernd lächelt, erklärt Stewart so: „Ich war halt für die Geburtstagsparty bereits geschminkt und gestylt. Und ich lächele immer, wenn jemand ein Foto von mir macht.“ Danach durfte sie die Wache wieder verlassen und eine Freundin brachte sie zur Geburtstagsparty.