Kreatives Winzerpaar ermöglicht Rausch ohne Kater

Kurt (42) und Silvia Kaiser (40) vom „Winzerschlössl“ in Kleinhöflein sind Weinbauern, die mit der Zeit gehen. Das Paar bewirtschaftet in vierter Generation 23 Hektar Rebflächen und produziert aus den Trauben rund 140.000 Flaschen Wein pro Jahr - vornehmlich Zweigelt und Burgunder-Sorten, die nicht nur in der österreichischen Spitzengastronomie Anklang finden, sondern auch in Deutschland, China und Japan. Außerdem führen sie einen umsatzstarken Heurigen und veranstalten auf ihrer Panoramaterrasse regelmäßig Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Events.