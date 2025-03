Staatsoper: Iolanta und die starken Männer

Doch am Ende muss das Publikum seine Ideen kapieren. Höchste Gedankenflüge wird wohl auch Sonya Yoncheva als Iolanta mit ihrem Luxus-Sopran erden. Sie singt die Blinde und ist auf Instagram ganz vorfreudig, dass sie dabei in einen Jacuzzi steigen darf. Ihr Instagram-Hit sind aber „The bodyguards of my Dad!“, wie sie fröhlich postet – und im herzhaft dekolletierten Kostüm als beglückt (aus)sehende Iolanta offenbar in einer Probenpause mit zwei muskelbepackten Leibwächtern des Königs posiert.