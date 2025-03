Vor Augen des Freundes fast 30 Meter abgestürzt

Freund erlitt Schock

Sämtliche Versuche, das Rutschen zu stoppen, scheiterten und der 19-Jährige stürzte über eine senkrechte Wandstufe, welche unmittelbar an die Rinne anschloss. Nach einer Gesamtsturzlänge von etwa 25 bis 30 Metern kam der Sportler am Zustieg zum Klettersektor zum Liegen. Sein Freund sowie zwei weitere Kletterer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 19-Jährige überlebte den Absturz und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Klinikum Wels geflogen. Sein schwer schockierter Freund wurde von den Bergrettern ins Tal begleitet.