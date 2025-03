Altach Juniors feierten ersten Frühjahrssieg

Abgebrüht zeigten sich die Fohlen des SCR Altach im Derby gegen Röthis. Das Team von Louis Mahop – in der Abwehr verstärkt durch die Profis Steve Noode und Filip Milojevic – spielte auf dem Trainingsplatz neben der Cashpoint-Arena konzentrierten Fußball, ging durch Damian Maksimovic – das Altach-Talent reagierte nach einer Unsicherheit der Vorderländer in deren Strafraum am Schnellsten – in Führung. Machte dann aber den Sack vorerst nicht zu, hielt Röthis jedoch auf Abstand. Erst in der Nachspielzeit stellte Kapitän Julian Maldoner per Volleyschuss auf den 2:0-Endstand.