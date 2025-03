Van der Poel bremst Pogacar eiskalt aus

Der Rest des Feldes, darunter Vorjahressieger Jasper Philipsen und die Österreicher Marco Haller (Tudor) und Patrick Gamper (Jayco), verlor den Anschluss schon beim vorletzten Anstieg an der Cipressa. Am Fuß des 3,6 Kilometer langen Anstiegs am berüchtigten Poggio hatte das führende Trio über 40 Sekunden Vorsprung. Pogacar griff vier-, fünfmal an, wurde aber nur Ganna zwischenzeitlich los. Der formstarke Italiener schloss erst 500 m vor dem Ziel auf der Via Roma wieder zum führenden Duo auf. Den Schlusssprint des 289 Kilometer langen Rennens hatte Van der Poel im Griff.