Traummarke! Duplantis ist auch Hallen-Weltmeister

Ingebrigtsen auch Hallen-Weltmeister

Seine derzeit unglaubliche Überlegenheit zeigte Jakob Ingebrigtsen in Najing an diesem großartigen Leichtathletik-Abend im 3000-m-Finale. Wie immer, so hielt er sich ein paar Runden am Ende des Feldes auf, dann rückte der 24-Jährige drei Runden vor Schluss an die zweite Stelle vor und setzte sich in 7:46,09 auf den letzten 50 m gegen den Äthiopier Berihu Aregawi (7:46,25) sicher durch. Damit holte der Norweger nach Goldenen bei Olympia (2), Freiluft-Weltmeisterschaften (2), Europameisterschaften (6) und Hallen-Europameisterschaften (7) auch erstmals den Titel bei einer Hallen-WM.