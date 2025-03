Auch Judenburger SPÖ verliert die „Absolute“

ÖVP auf Augenhöhe mit SPÖ in Fohnsdorf

Der große Sieger in Fohnsdorf ist ÖVP-Spitzenkandidat Volkart Kienzl, der mit kantiger Oppositionspolitik reüssierte: plus 9,6 Prozentpunkte und plus zwei Mandate! „Historisch!“ – mit einem treffenden Wort kommentiert er den Erfolg. Mit 40,7 Prozent liegen die Schwarzen jetzt fast gleichauf mit der Bürgermeister-Partei SPÖ. Amtsinhaber Helmut Tscharre verliert 13,8 Prozentpunkte (jetzt 41,4 Prozent): „Das Ergebnis ist zu respektieren. Es war nicht leicht mit all unseren Troubles im Vorfeld. Die ,Absolute‘ ist zwar weg, aber wir haben trotzdem die Wahl gewonnen.“ Die ÖVP könnte aber nun mithilfe der FPÖ den Bürgermeister stellen.