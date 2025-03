ÖVP hat 199 Bürgermeister-Ämter zu verteidigen

Große Chancen in Industriestädten

Erfolge erhofft sich die Partei in Bruck an der Mur und Leoben, wo die SPÖ absolute Mehrheiten hält. „Dass sich das einmal ändern könnte, habe ich bis vor wenigen Jahren für ein Wunschdenken gehalten“, sagt Susanne Kaltenegger, Vizebürgermeisterin in Bruck. Reinhard Lerchbammer aus Leoben: „Viele junge Menschen wandern ab. Das wollen wir verhindern, etwa mit dem Neubau einer Volksschule.“ „Riesengroße Chancen“ in der Gemeindepolitik sieht auch Wundschuhs Bürgermeisterin Barbara Walch.