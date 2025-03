SPÖ-Bürgermeisterin legt gegen Trend zu

Weitere auffallende Ergebnisse: In Admont kann die ÖVP trotz starker Konkurrenz die absolute Mehrheit halten, dasselbe gilt für die SPÖ in Trieben. Jubel für die ÖVP in Haus im Ennstal: Nachdem sie 2020 die Mehrheit an eine Bürgerliste verloren hatte, wurde sie diesmal zurückerobert. Unglaubliches Ergebnis auch in Selzthal: Die Eisenbahnergemeinde wurde 2020 sensationell „schwarz“, die ÖVP-Fraktion hat sich im Vorjahr aber selbst zerlegt und diesmal nur noch 15 Prozent erreicht, die SPÖ hingegen 85 Prozent.