Neue Sorgen bei Sturm – „Gazi“ ist retour in Graz

Wiedersehen mit alten Bekannten am Freitag bei Sturms Testspiel im Trainingszentrum in Messendorf. Jusuf Gazibegovic, für den die Saison beim 1. FC Köln nach Syndesmosebandriss ja vorzeitig vorbei ist, war ebenso unter den Zuschauern wie Ex-Co-Trainer Uwe Hölzl. Sie sahen gegen Voitsberg ein 1:1. Was sie nicht sahen: Das Comeback von Fally Mayulu. Der Stürmer, seit Mitte Februar mit einer Muskelverletzung außer Gefecht, musste am Mittwoch das Training abbrechen, der Oberschenkel „zwickte“ wieder.