So betrifft das Chaos in Heathrow auch Österreich

Europas größter Flughafen in London will den Betrieb nach einem stundenlangen Stromausfall wieder aufnehmen: Der Airport war am Freitag geschlossen worden, nachdem es in einem Umspannwerk in der Nähe gebrannt hatte (siehe Video oben). Auch aus Österreich fielen Flüge nach London-Heathrow aus, wie aus Wien-Schwechat mitgeteilt wurde.