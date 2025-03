Pallitsch stürmt mit Traumlauf ins WM-Finale!

Im EM-Endlauf war er in Rom im Vorjahr schon Sensations-Sechster gewesen, jetzt aber erreichte er auch erstmals ein WM-Finale. „Ich bin stolz, in den Top Ten zu sein. Und das nicht in irgendeiner Disziplin!“ Sondern in einem Klassiker der Welt-Leichtathletik, den 1500 m! „Die Dichte und die Klasse ist auf dieser Strecke derzeit einfach enorm.“ Nachsatz: „Und ich habe im Finale noch solide Chancen! Jeden Platz, den ich unter den neun Finalisten noch wettmache, ist dann großartig.“