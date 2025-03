Novomatic will in Poker um Lizenzen einsteigen

Glücksspiel-Boss Johann Graf bringt sich für mehrere Casinos-Standorte in Stellung. Es geht um vier Spielbanken, darunter auch das berühmte in Baden. Ebenso will Tipico im Zuge seiner Expansion ins „große Glücksspiel“ einsteigen. Die „Krone“ hat recherchiert, wer beim Poker um die Lizenzen mitmischen will.