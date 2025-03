Thronwechsel in Schweden angeblich bereits geplant

Carl Gustaf war nach dem Tod seines Großvaters am 15. September 1973 König von Schweden geworden. Damals war er 27 Jahre alt. Dass er so früh in die königliche Verantwortung geworfen wurde, lag auch daran, dass sein Vater 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Kopenhagen ums Leben gekommen war. Carl Gustaf war zu diesem Zeitpunkt erst neun Monate alt.