„Mobile Engerl“ haben wieder Kapazitäten frei

Was sowohl Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst, als auch Stützpunktleiterin Claudia Gröller feststellen: „Personal wird immer gesucht.“ Auch Männer sind gerne gesehen. Bei ihnen ist das Interesse an Gesundheitsberufen mittlerweile auch gestiegen. In der SOB – der Schule für Sozialbetreuungsberufe Schwerpunkt Alten- und Behindertenarbeit in Frauenkirchen sind mittlerweile ein Drittel der Schüler männlich.