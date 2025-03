Wahlanfechtung: Anwalt sieht „Mogelpackung“

In zwei Wochen geht in Hard eine Stichwahl über die Bühne. Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) muss sich Herausforderer René Bickel stellen. Letzterer ist mit der Liste „Zukunft Hard“ in die Wahl gegangen und hat für die Gemeindevertretung 38 Prozent erreicht. Bickels Liste ist ÖVP-nah, hat sich aber als „überparteilich“ tituliert. Genau das stört den Bregenzer Anwalt Anton Weber, er hat eine Wahlanfechtung eingebracht. Sein Argument: „Bickel hat vor der Wahl kolportiert, mit einer gänzlich neuen, überparteilichen Liste anzutreten, hat aber den Wahlvorschlag dann nicht als neue Liste eingebracht, denn dafür hätte er zuvor 100 Unterschriften sammeln müssen.“ Stattdessen habe „Zukunft Hard“ am Wahlzettel einfach den Platz der ÖVP eingenommen.