Bei Derby-König geht der Glaube unter die Haut

Zumal das ohnehin zu seinem Naturell dazugehört. „Ich bin in Atlanta aufgewachsen, es war nicht immer ganz einfach. Aber meine Familie und mein Umfeld hat mir eine starke Arbeitsmoral vermittelt, meine Eltern haben sehr hart gearbeitet und das hat mich Durchhaltevermögen gelehrt und dass man immer danach streben soll, besser zu werden“, so der Topscorer. Weshalb er auch nur ein Ziel kennt: „Ich will dabei helfen, wieder einen Titel nach Wels zu bringen! Für mich persönlich gilt, dass ich mich in die beste Position bringen will, um in meiner Karriere voranzukommen!“