Wo die Fußmatte den Weg zur Waschanlage kennt

Größte Investition seit der Firmengründung

Mehr als 28.000 Kunden vertrauen österreichweit auf die Dienstleistung des Unternehmens, das in Luftenberg (Oberösterreich) seinen Hauptsitz hat. Und hier nun auch weiter investiert. Rund 15 Millionen Euro fließen in den Bau einer neuen Wasch- und Logistikhalle, für die zuletzt der Spatenstich erfolgte. 3500 Quadratmeter kommen damit bis Herbst 2026 dazu. „Wir verdoppeln so unsere Reinigungs- und Lagerkapazitäten“, sagt Gerhard Eder. Es ist die größte Investition seit der Firmengründung 1932.