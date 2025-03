Deutschland verschärft Reisehinweise für die USA

Harte Bedingungen für Abgeschobene

Betroffene berichten von erniedrigenden Haftbedingungen in den USA. So schilderte der 25-jährige Lucas Sielaff, wie er zwei Tage in einer Zelle verbringen musste, bevor er mit Fußfesseln und Handschellen in ein Abschiebegefängnis gebracht wurde. Auch ein anderer Fall, in dem ein Deutscher in Boston über eine Woche lang festgehalten wurde, sorgte für Aufsehen.