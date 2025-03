Der Frühling ruft – jetzt geht‘s los im Garten!

In die Jahre gekommene Stauden und Gräser freuen sich über eine kleine Verjüngungskur. Besonders die Iris neigt dazu, in der Mitte zu vergreisen und wird dann etwas blühfaul. Nehmen Sie die Pflanzen vorsichtig aus der Erde, lösen Sie die dicken Rhizome mit einem schmalen Unkrautstecher voneinander und entfernen beherzt alle Teile ohne Triebstellen. So gewinnen Sie kräftige neue Pflanzen! Beim Einsetzen nicht zu tief eingraben, eher auflegen – Iris sollte man oberflächlich pflanzen, dann danken sie es uns mit üppiger Blüte.