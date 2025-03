Burgenländerin nutzt „Die große Chance“ auf mehr

„Mein neues Lied, das ich bei einem Songwriting-Camp in Gmunden mit Unterstützung von Thorsteinn Einarsson, Julia Kautz und Gabriel Geber geschrieben habe, handelt vom Gefühl des Gefangenseins – in Erwartungen, gesellschaftlichen Normen und eigenen Gedanken, die einen daran hindern, Situationen, die sich nicht mehr gut anfühlen, zu verlassen. Das Herz sagt Ja zu Ausbruch und Veränderung, der Kopf nein, aus Angst, die vermeintliche Komfortzone zu verlassen. Es geht also um einen inneren Konflikt, den wohl die meisten Menschen kennen“, so die junge Künstlerin.