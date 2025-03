„Parlament on Tour“ macht in Villach Station

„Wieder mehr Vertrauen in die heimische Politik“

„Diese Ausstellung soll vermitteln, was eine lebendige und aktive Demokratie ausmacht, wie sie funktioniert und soll dabei unterstützen, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in die Politik fassen“, betonte auch Kärntens Landtagspräsident Reinhart Rohr, der sich sehr über „Parlament on Tour“ in seiner Heimatstadt freute.