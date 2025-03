Grüll: ÖFB-Team will „zurück in die höchste Liga“!

Nach knapp viermonatiger Pause ist Österreichs Fußball-Nationalteam am Montag wieder zusammengekommen – mit den genesenen David Alaba und Xaver Schlager, aber ohne prominente Verletzte wie Marcel Sabitzer, Kevin Danso oder Stefan Posch! Am Donnerstag in Wien und am Sonntag in Belgrad geht es gegen Serbien um die Rückkehr in die höchste Nations-League-Spielklasse und auch um eine letzte Formüberprüfung vor der im Juni beginnenden WM-Qualifikation.