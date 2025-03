Gastro-König Rabina erweitert sein Kulinarik-Reich

Rabina sorgte in weiterer Folge drei Jahre für die Verpflegung im „Haus der Begegnung“ und übernahm mit seiner Großküche in Rust das Catering für den „Sonnenpark Neusiedler See“ und den örtlichen Kindergarten. Vor neun Jahren eröffnete er schließlich in einem 1804 errichteten Jagdschlösschen auf der Gloriette-Allee in Eisenstadt, das er von der Gemeinde gepachtet hat, den Gourmet-Tempel „Die Alm“. Das höchst gelegene Restaurant der Stadt besticht nicht nur mit einer traumhaften Aussicht, sondern auch mit einer ausgezeichneten Wein- und Speisekarte. Während Rabina hinterm Herd steht, ist seine Frau Michala für Büro und Service zuständig.