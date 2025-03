Ein hoch zu schätzendes Engagement, das beim Publikum großen Zuspruch erfährt. Unter den Händen von Markus Landerer hat sich auch das Barockorchester Concerto Stella Matutina gegründet, das heuer zwanzig Jahre alt wird und inzwischen weit über das Ländle hinaus Erfolge feiert. Zusammen haben diese beiden Klangkörper nun Händels Oratorium „Das Alexanderfest oder die Macht der Musik“ zur Aufführung gebracht, am Samstagabend in Feldkircher Dom und am Sonntag als Matinee in der Kulturbühne AmBach in Götzis.