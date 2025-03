Familiennachzug: „Bitte an Bedingungen knüpfen“

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zum Thema Familiennachzug von Flüchtlingen haben eine hitzige Debatte in unserem Forum ausgelöst. Die Mehrheit der Wiener spricht sich klar gegen den Nachzug aus, was sich auch in den Kommentaren widerspiegelt. Die Meinungen reichen von Zustimmung zur Maßnahme, über heftige Kritik an der Politik, bis hin zu alternativen Lösungsvorschlägen. Einen Überblick lesen Sie hier.