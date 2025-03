„Rocky Rakete“ saust wie die Wilde durchs Weltall

Das freut Iris Schinger-Koller natürlich. Das schönste Geschenk bekam sie aber von ihrem mittlerweile achtjährigen Sohn. „Er hat mir erklärt, dass das Buch super zum Lesen ist und hat es in einem Rutsch durchgelesen, was sonst nicht so sein Ding ist“, freut sich die Mama. Derzeit arbeitet sie übrigens an Band 2. Es wird „Rocky Rakete hat Angst vor Monstern – Erste Hilfe bei Angst vor Monstern, Gespenstern und Gruselwesen“ heißen.