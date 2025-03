Die Rothosen starteten furios in das Frühjahr

„Gewusst habe ich es nicht, aber ich habe gespürt, dass wir gut drauf sind“, meinte Orie nach dem gelungenen Frühjahrsdebüt, mit dem sich die Rothosen dank der Schützenhilfe aus Lauterach an den dritten Tabellenplatz annähern konnten. „Wir haben in der Wintervorbereitung wirklich sehr konzentriert gearbeitet. Wir haben unseren Spielplan optimal an die Qualität unseres Kaders angepasst. Und das hat anscheinend bestens funktioniert. Es ist beeindruckend, wie die Spieler das alles umgesetzt haben.“