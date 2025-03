Jeder 10. Haushalt ist beim Fanclub Burgenland

Preissicherheit in turbulenten Zeiten

Mit dem Prestigeprojekt will das Land Burgenland Konsumenten weiterhin Preissicherheit in turbulenten Zeiten garantieren. „Wir wollen, dass alle Burgenländer von günstiger, regionaler und nachhaltiger Energie profitieren können. Wir haben den Wind und die Sonne, jetzt liegen die rechtlichen Möglichkeiten für Energiegemeinschaften vor“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner. Schon in den ersten Monaten hätten Mitglieder über 50 Prozent ihres Stroms direkt aus dem Fanclub bezogen und damit direkt von günstiger erneuerbarer Energie profitiert.