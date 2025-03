Beste Funker des Landes wurden ausgezeichnet

Ob ein Einsatz rasch und professionell abgearbeitet werden kann, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie die Kommunikation funktioniert. Die Funkspezialisten tragen somit einen erheblichen Anteil zum Einsatzerfolg bei. Die besten Funker des Burgenlandes stellten sich daher kürzlich dem Bewerb um das höchste Funkleistungsabzeichen des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes, dem Funkleistungsabzeichen in Gold. Und die sehr gute Leistung der Teilnehmer konnte sich sehen lassen, lobte Bewerbsleiter Michael Krenn die Vorbereitung in den Bezirken. In drei anspruchsvollen Disziplinen mussten die 51 Teilnehmer ihre Fachkenntnis und Professionalität unter Beweis stellen.