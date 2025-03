Auner holt Kristallkugel, Siege für Pink und Payer

Arvid Auner hat sich die kleine Kristallkugel im Parallelslalom der Alpin-Snowboarder gesichert. Der 28-jährige Steirer wurde am Samstag beim Saisonfinale in Winterberg Zweiter, erst im Finale der nicht-olympischen Disziplin musste er sich seinem engeren Landsmann Matthäus Pink geschlagen geben. Für den 23-jährigen Pink war es der erste Weltcupsieg. Bei den Frauen gewann Sabine Payer, die Kärntnerin fuhr ihren zehnten Weltcuperfolg in einem Einzelrennen ein.