Junge Familie sitzt mit Baby in der Schimmelfalle

Volksanwältin: „Fenster gehören getauscht.“

Doch Volksanwältin Gaby Schwarz widerspricht: „Erstens wurde die Wohnung nicht in einem brauchbaren Zustand übergeben. Zweitens sind die nicht schließenden Fenster für das schlechte Raumklima verantwortlich. Drittens ist Schimmel gesundheitsgefährdend, besonders für ein Baby.“ Tatsächlich bestätigt der Oberste Gerichtshofs, dass Außenfenster in die Erhaltungspflicht des Vermieters fallen – in diesem Fall also Wiener Wohnen. Schwarz fordert Konsequenzen: „Die Untätigkeit von Wiener Wohnen ist mir unverständlich. Die Fenster gehören getauscht. Punkt!“