Familie lebt seit einem Jahr in „Schimmelhölle“

Doch wie Amela P. erklärt: „Wir haben uns schon so oft an die Hausverwaltung Örag gewandt, telefonisch und per Mail. Aber Antwort haben wir nie erhalten.“ Sie meint, dass möglicherweise das Hausdach undicht geworden sei. Oder dass sonst irgendwie (Regen-)Wasser von außen in Haus eindringen könnte. Man möchte meinen, so etwas sollten Hausverwalter und Hauseigentümer interessieren. Fehlanzeige.