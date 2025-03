Junger Mann überfiel Trafik in Wien-Favoriten

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam der Räuber gegen 14.15 Uhr mit einem blauen Mund-Nasenschutz in das Geschäft im Bereich Oberlaa und bedrohte den Inhaber in dessen Büro. Er durchsuchte mehrere Laden und raubte letztlich Bargeld aus der Kassa. Mit Beute in zunächst unbekannter Höhe flüchtete er.