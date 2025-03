„Sturm ist ein Team, dem alles zuzutrauen ist“!

Krone: Herr Schopp, ausgerechnet bei Ihrem Stammklub Sturm kommt es zum Showdown um die letzten Plätze in der Meistergruppe. Es gibt leichtere Aufgaben, oder?

Markus Schopp: Wir sind in einer Situation, in der wir uns vor niemandem verstecken zu brauchen. Einfache Gegner gibt es in der Bundesliga generell nicht, aber wir sind bislang die beste Mannschaft im Frühjahr, haben noch kein Spiel verloren und stehen auf Platz fünf. Diese Tabellenposition wollen wir auch nach dem Spiel in Graz behalten.